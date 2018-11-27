Evinin ikinci katından düşen yaşlı adam öldü - BURSA
- Olay yerinden detay görüntü - Hastaneden detay görüntüEvinin ikinci katından düşen yaşlı adam öldüBURSA (AA) - Bursa 'da, evininin ikinci katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi Ara Sokak'ta oturan Sedat Geyik (73), kendisine ait evin ikinci katındaki balkona çıktı.Dengesini kaybederek beton zemine düşen yaşlı adam, olay yerine hayatını kaybetti.Geyik'in cesedi, Bursa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.