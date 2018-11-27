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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Evinin ikinci katından düşen yaşlı adam öldü - BURSA

Evinin ikinci katından düşen yaşlı adam öldü - BURSA

- Olay yerinden detay görüntü - Hastaneden detay görüntüEvinin ikinci katından düşen yaşlı adam öldüBURSA (AA) - Bursa 'da, evininin ikinci katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi Ara Sokak'ta oturan Sedat Geyik (73), kendisine ait evin ikinci katındaki balkona çıktı.Dengesini kaybederek beton zemine düşen yaşlı adam, olay yerine hayatını kaybetti.Geyik'in cesedi, Bursa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gesi Yaşlı Adam 

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