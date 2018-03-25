Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Evinin balkonundan düşen kişi öldü - ADANA

Evinin balkonundan düşen kişi öldü - ADANA

- Evden genel ve detay - Polis ekiplerinin çalışma yapması Adana 'da evinin balkonundan düşen kişi öldüADANA (AA) - Adana 'da evinin ikinci katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki iki katlı evinin üst kat balkonunu genişletmek için çalışma başlatan Hüseyin Yatar (38), kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek düştü.Yakınlarının ihbarı üzerine ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Yatar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yatar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Üç çocuk babası Yatar'ın kalıp ustası olduğu, kargo firmasında çalıştığı öğrenildi.

Argo Cenaze Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı