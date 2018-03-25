Evinin balkonundan düşen kişi öldü - ADANA

- Evden genel ve detay - Polis ekiplerinin çalışma yapması Adana 'da evinin balkonundan düşen kişi öldüADANA (AA) - Adana 'da evinin ikinci katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki iki katlı evinin üst kat balkonunu genişletmek için çalışma başlatan Hüseyin Yatar (38), kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek düştü.Yakınlarının ihbarı üzerine ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Yatar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yatar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Üç çocuk babası Yatar'ın kalıp ustası olduğu, kargo firmasında çalıştığı öğrenildi.