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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Evinin balkonunda ölen yaşlı adam günler sonra fark edildi Haberi

Evinin balkonunda ölen yaşlı adam günler sonra fark edildi Haberi

Olay yeri görüntüleri

Çilingir Polis Cenaze Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da yalnız yaşayan adam evinin balkonunda ölü bulundu. Bir kaç gündür balkonda hareketsiz yatan adamın öldüğü komşuların ihbarı üzerine anlaşıldı. Olay, Battalgazi Mahallesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Abdi Mahallesi Ancarlı sokakta bir apartmanın 3. katında ikamet eden 60 yaşındaki Kenan Taşdemir'in evin balkonunda bir kaç gündür aynı şekilde yattığını gören komşuları durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Taşdemir'in ikametine gelen polis ekipleri evin kapısını açan olmayınca çilingir ile kapıyı açarak eve girdi. Kimsenin bulunmadığı evi kontrol eden polis ekipleri evin balkonunda yaptığı incelemede balkonda sırt üstü yatan Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcıya bildirilen olayda, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Kenan Taşdemir'in cenazesi otopsiye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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