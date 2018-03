Evini satarak kaz çiftliği kurdu İzle

-Kazların yem yemesi

- Muş’ta işçi olarak çalıştığı ekmek fırınından sıkılıp köyüne dönüş yapan vatandaş, evini satarak kendi kaz çiftliğini kurdu. Muş'ta fırın ustası olan 36 yaşındaki Fırat Çelik, kendi işini kurmak için evini satarak merkeze bağlı Derecik köyünde kaz çiftliği kurmaya karar verdi. Şehir hayatı ve stresten bunalan Çelik, bir süre kaz çiftliği araştırması yaparak köyünde kendi işini yapmaya başladı.

Uygun doğa ve iklim koşullarında kurduğu çiftlikte kaz üretimi yapan Çelik, 240 kaz ile başladığı işte Kars, İstanbul, Ankara ve Doğu Anadolu illerine binlerce kaz satışı yapıyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Fırat Çelik, şehir hayatından bıktığı için mesleğini bırakarak, kaz çiftliği kurduğunu söyledi.



İlk etapta Tekirdağ'dan getirdiği 240 kazla kurduğu çiftlikte hem üretim hem de satışını gerçekleştirdiğini ifade eden Çelik, "Muş'ta fırında çalışıyordum. Artık şehir hayatından bıktım. Bıktığım için de köye yerleşmek istedim. Ne iş yapabilirim diye düşünürken, aklıma kaz fikri geldi. Araştırdım ve ondan sonra evimi satıp köye geldip yerleştim. Tekirdağ'dan 240 tane kaz getirdim. 240 kaz ile bu işe başladım. Şu anda yumurta zamanı geldi. Bu işe başlayalı bir sene oldu. Şimdi hem yumurta hem de civciv zamanı. Kuluçka makinesi aldım. Yumurtaları kuluçkaya bırakıyorum. Her gün gidip soğutmasını yapıyorum. Şimdi civcivler de çıktı. Hem üretim hem de satış yapıyorum. Bir kısım civcivi satıyorum bir kısım da büyütüp sipariş üzeri satıyorum. Yılda 3 ile 4 bin arasında kaz üretimi yapıyorum. Bu kazları bir kısım toptancılar gelip alıyor, bir kısmını da Kars, İstanbul, Ankara ve çevre illere satıyorum. Kazlarımız yumurta az verdiği için yumurta satışını yapmıyoruz, sadece civciv üretiyoruz. Yumurtaları değerlidir. Yumurtalarımızdan sadece civciv elde ediyoruz" dedi.

"Kazlarımız tamamen organiktir" Kazları organik yem ve doğal koşullarda beslediğini ifade eden Çelik, "15 günlük civcivin fiyatı 35 TL, 3 kilogramlık kazı ise 100 ile 130 TL arasında satıyoruz. Kazlarımızın tamamı organiktir. Sabahları buğday, arpa, mısır veriyoruz. Daha sonra ise bunları çayıra salıyoruz. Akşama kadar dışarıda kalıp, otlanıp geri geliyorlar. Kazlarımız tamamen organiktir" ifadelerini kullandı. "Evimi satıp bu işe girdim" Evini satıp bu işi yapmaya karar verdiğini dile getiren Çelik, "Evimi satıp bu işe girdim. Şehir hayatından artık bıkmıştım, gelip bu işe başladım. Şimdi köy hayatı daha güzel. En azından şehir hayatından, stresten kurtuldum. Şu an kafam rahat, her şey güzel, memnunum işimden. Haftalık olarak 250-300 civciv çıkıyor" diye konuştu.

"Devlet desteğiyle daha çok üretim yapabilirim" Devlet desteğiyle işini büyütebileceğini kaydeden Çelik, "250 kazım var, eğer devlet destek verirse bu imkanlarla daha çok kaz üretip satış yapmayı düşünüyorum. Devlet desteğiyle daha çok istihdam olur. Ne kadar çok kaz üretirsem, vatandaş da o kadar ucuz et yemiş olur" şeklinde konuştu.

