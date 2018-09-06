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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Evini iki kez yakan kadın bu kez raylara oturarak intihar etti

Evini iki kez yakan kadın bu kez raylara oturarak intihar etti

Olay yerinden görüntü

Mahalle Bakkalı Tren Rayları Madde Bağımlısı Polis Ekipleri Genç Kadın 

-Etrafta toplanan kalabalık
-Kadının evi yakmasından arşiv görüntü
-Kadının fotoğrafları

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz günlerde evini iki kez ateşe veren kadın, bu kez seyir halindeki trenin önüne oturarak intihar etti. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallenin ortasından geçen tren raylarında oturan Oya Aksu (31), İzmir-Denizli seferini yapan trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinistler treni durdururken, yaklaşık 20-25 metre sürüklenen genç kadın feci şekilde can verdi. Olayda hayatını kaybeden Oya Aksu’nun cesedi otopsi için morga kaldırılırken, trendeki yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. 6 gün önce evini yakmıştı Olay yerine gelen polis ekiplerini yaptığı araştırma sonucu, hayatını kaybeden Oya Aksu’nun 6 gün önce mahalle bakkalı ve annesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe veren kişi olduğunu belirledi. 31 Ağustos günü meydana gelen olayda; Orta Mahalle 220 Sokakta anne babası ve 3 çocuğuyla kaldığı evini birkaç saat arayla iki kez çakmakla ateşe veren Oya Aksu, kendisini odaya kilitlemişti. Polislerin uzun ikna çabaları sonrası Oya Aksu ile evde bulunan kuş ve balıklar yanmaktan son anda kurtarılmıştı. Gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Oya Aksu, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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