Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Evine götüreceği sütü sokak köpeklerine içirdi

Evine götüreceği sütü sokak köpeklerine içirdi

Köpek yavruları için bir kaba süt bırakılması

Yavru Köpek Sokak Köpeği Köpek Sokak Köpekleri Hayvan 

-Sütü içen 5 yavru köpek detay
-Çevredekilerin köpekleri sevmeleri
-Okan Dönmez röp
-Ece Özçimen röp

( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)-Kahramanmaraşlı hayvanseverden yürekleri ısıtan hareket - Kahramanmaraş'ta bir hayvansever evine götürdüğü 5 litrelik sütün yarısını aç kalan anne sokak köpeği ile yavrularına içirip karınlarını doyurdu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta bir hayvansever evine götürdüğü 5 litrelik sütün yarısını aç kalan anne sokak köpeği ile yavrularına içirip karınlarını doyurdu. Onikişubat İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan Okan Dönmez, aldığı 5 kilogram sütü evine götürürken aç kalan sokak köpeği ile yavrularını gördü. Dönmez, elindeki süt dolu kabı köpekler içsin diye önlerine azar azar bıraktı. Çevredekilerin de takdirini kazanan Dönmez, canlıları çok sevdiğini ve köpeklerin aç olduğu düşüncesiyle onlara süt verdiğini söyledi.

Eşinden izin alıp köpek ve yavrularına biraz daha süt getirmek istediğini söyleyen Dönmez, “Sütü iş yerinden getirdim ve haftalık olarak alıyorum. Böyle görünce vermek istedim ve inşallah karınları doymuştur. Belli ki çok açlarmış ve eşimden izin alıp köpeklere biraz daha süt getireceğim” diye konuştu.
Canlılara iyi davranmanın insani bir görev olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Ece Özçimen ise, “Bu köpekler uzun zamandır buradalar ve doğduğunda buradalardı. Mahalle halkı olarak zaten köpekleri çok seviyoruz ve yiyecek ve içecek veriyoruz. Herkesten de bu duyarlılığı bekliyoruz. Hayvanlar dilsiz ve muhtaçlar. Onlara eziyet etmemeliyiz. Onlara yapılan en güzel hayır onlara iyi bakmaktır” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı