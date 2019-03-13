Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Evine gitmek isteyince hastanelik oldu - ADANA Video

Evine gitmek isteyince hastanelik oldu - ADANA Video

- Yaralı kadının ambulanstan sedye ile indirilmesi - Yaralı kadının acil servise getirilmesi - Hastanenin dış görüntüsüEvine gitmek isteyince hastanelik oldu - Adana 'da, eve dönmek isteğini belirttiği erkek arkadaşıyla tartışan kadın, bu kişi tarafından darbedildi - Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da eve dönmek istediğini belirttiği erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda T.K. (42) ismi henüz belirtilmeyen erkek arkadaşıyla bir süre konuştuktan sonra evine dönmek istediğini belirtti.
Ancak teklifi kabul edilmeyen kadın çıkan tartışma sonucu erkek arkadaşı tarafından yüzünün çeşitli yerlerinden darbedildi.Kadının darbedildiğini gören, olay yerine yakın akaryakıt istasyonu çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Akaryakıt istasyonunda ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alınarak Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Acil Servis İlk Müdahale Akaryakıt İstasyonu Sağlık Ekipleri Kadın Hasta 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı