Evine gidecek araç bulamayınca üzerinde kontağı unutulan otomobili aldı

- Antalya’da C. K ismindeki bir şahıs, evine gidecek vasıta bulamadığı için yol üzerinde kontağı üzerinde bulunan başkasına ait otomobil alarak evine gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası yakalanan C. K., “Kapıları açıktı, anahtar üzerindeydi. Bende aracı çalıştırıp gittim” dedi.

C. K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay 12 Aralık 19.30 sıralarında Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R. A. isimli bir vatandaşın 42 CFT 78 plakalı otomobilinin çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda bahse konulu aracın 13 aralık saat 10.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi’ne gittiğini tespit eden ekipler, otomobili plakasız tescil belgesiz ve üzerinde kontak anahtar olmadan buldu. Mobese kameralarını inceleyen ekipler, aracın C. K. isimli bir şahıs tarafından alındığını tespit etti. C. K., evine yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. “Kapıları açık, anahtar üzerindeydi” İfadesinde çok pişman olduğunu dile getiren şüpheli C. K., “Döşemealtı ilçesine gidecek araba bulamadığı için otogar civarında sabahladım. Akdeniz sanayi sitesinde dolaşırken aracı kontak anahtarı üzerinde takılı ve kapıları açık vaziyette gördüm. Aracı çalıştırarak Döşemealtı ilçesine gittiğim ve yolda giderken aracın üzerinde bulunan plakaları sökerek boş bir araziye attım. Aracı bir bakkal dükkanı arkasına park ettim ve teyp kısmını sökerek aracın bagajında bulunan çuval içerisindeki malzemeleri de tarlaya attım” dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen C. K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan C. K.’nın sanayi içerisinde gezdiği ve aldığı otomobili götürme görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (SM-