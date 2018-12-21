Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Evine gidecek araç bulamayınca üzerinde kontağı unutulan otomobili aldı

Evine gidecek araç bulamayınca üzerinde kontağı unutulan otomobili aldı

Güvenlik kamera görüntüleri

( ANTALYA )- Şüpheli ifadesinde, “Kapıları açıktı, anahtarı da üzerindeydi. Ben de çalıştırdım” dedi ANTALYA

Akalan Kamera Harekete Geç 3 Aralık Sanayi Sitesi 


- Antalya’da C. K ismindeki bir şahıs, evine gidecek vasıta bulamadığı için yol üzerinde kontağı üzerinde bulunan başkasına ait otomobil alarak evine gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası yakalanan C. K., “Kapıları açıktı, anahtar üzerindeydi. Bende aracı çalıştırıp gittim” dedi.
C. K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay 12 Aralık 19.30 sıralarında Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R. A. isimli bir vatandaşın 42 CFT 78 plakalı otomobilinin çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda bahse konulu aracın 13 aralık saat 10.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi’ne gittiğini tespit eden ekipler, otomobili plakasız tescil belgesiz ve üzerinde kontak anahtar olmadan buldu. Mobese kameralarını inceleyen ekipler, aracın C. K. isimli bir şahıs tarafından alındığını tespit etti. C. K., evine yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. “Kapıları açık, anahtar üzerindeydi” İfadesinde çok pişman olduğunu dile getiren şüpheli C. K., “Döşemealtı ilçesine gidecek araba bulamadığı için otogar civarında sabahladım. Akdeniz sanayi sitesinde dolaşırken aracı kontak anahtarı üzerinde takılı ve kapıları açık vaziyette gördüm. Aracı çalıştırarak Döşemealtı ilçesine gittiğim ve yolda giderken aracın üzerinde bulunan plakaları sökerek boş bir araziye attım. Aracı bir bakkal dükkanı arkasına park ettim ve teyp kısmını sökerek aracın bagajında bulunan çuval içerisindeki malzemeleri de tarlaya attım” dedi.
Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen C. K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan C. K.’nın sanayi içerisinde gezdiği ve aldığı otomobili götürme görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (SM-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı