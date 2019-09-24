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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Evine ekmek götürürken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Evine ekmek götürürken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza mahallinde sağlık ekiplerinin yaralı motosiklet sürücüsüne müdahalesi

İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralının sedyeyle ambulansla taşınması
-Motosiklet ve direksiyonuna asılı ekmekler
-Görgü tanığıyla röportaj
-Detay görüntüler

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da evine ekmek götürürken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza mahallinde motosikletin direksiyonuna poşet içerisinde asılı 2 ekmek görenleri üzdü. Kaza, bugün gece saatlerinde Erzincan merkez Dörtyol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta plakasız elektrikli motosiklet ile 25 EL 885 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza mahallinde polis ekipleri inceleme yaparken motosikletin direksiyonuna poşet içerisinde asılı 2 ekmek objektiflere yansıdı. Yaralı sürücünün işten çıkıp fırından ekmek aldıktan sonra evine gitmek için yola koyulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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