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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Evine balkondan girmeye çalışırken 7. kattan düşerek öldü - ADANA

Evine balkondan girmeye çalışırken 7. kattan düşerek öldü - ADANA

- Cenazenin araca konulmasıGÜNCELLEME - Evine balkondan girmeye çalışırken 7. kattan düşerek öldüGELİŞMELER EKLENDİADANA (AA) - Adana 'da apartmanın 7. katındaki dairesine anahtarını içeride unuttuğu için balkondan girmeye çalışan genç kadın düşerek öldü.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katından bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 20 yaşındaki B.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Genç kadının, anahtarını içeride unuttuğu için apartman boşluğundaki balkondan kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada düştüğü anlaşıldı.Ekipler, olay sırasında B.K'nin yanında bulunduğu ileri sürülen erkek arkadaşı Oğuz G. ifade işlemleri için Fatih Polis Merkezi'ne götürdü. - Kardeşleri anahtarı paspasın altına bırakmışBu arada, genç kadının olay sırasında evde uyuyan iki kardeşinin, B.K'nin eve girmesi için anahtarı paspasın altına bıraktığı belirlendi. Anne ve babası evde bulunmayan B.K'nin paspasın altında anahtar olduğunu bilmemesi nedeniyle eve balkondan girmeye çalıştığı öne sürüldü. Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen B.K'nin cenazesinin, Buruk Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Polis Sağlık Ekibi Cenaze Genç Kadın Irak 

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