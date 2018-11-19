Evine balkondan girmek isterken düşen genç kızın cenazesini ailesi aldı

-Cenazenin araca bindirilmesi

-Aileden detaylar

-Adli tıp kurumundan genel ve detay

-Buse'nin fotoğrafı



( ADANA ) ADANA



- Adana’da evin anahtarını unutunca apartman boşluğundan balkona geçmek isterken 7. kattan düşüp hayatını kaybeden genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Buse Kurt (21) erkek arkadaşı ile birlikte evine gelmiş anahtarını unuttuğu için kredi kartıyla kapıyı açmak için bir süre uğraşıp başarısız olunca apartman boşluğundan evin balkonuna geçmeye çalıştı. Erkek arkadaşının da yardımıyla tabure üzerine çıkan genç kız, balkona geçmeye çalıştığı sırada dengesini yitirip 7’inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Buse Kurt’un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polisler evin önündeki paspas altında anahtar bulmuş, anahtarın genç kızın evine ait olduğu tespit edilmesiyle sevgilisi Oğuz G. ifadesi için gözaltına alınmıştı.

