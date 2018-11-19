Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Evine balkondan girmek isterken düşen genç kızın cenazesini ailesi aldı

Evine balkondan girmek isterken düşen genç kızın cenazesini ailesi aldı

Cenaze aracından boş tabutun çıkarılması

Genç Kız Polis Cenaze Kredi Kartı Gesi 

-Cenazenin araca bindirilmesi
-Aileden detaylar
-Adli tıp kurumundan genel ve detay
-Buse'nin fotoğrafı

( ADANA ) ADANA

- Adana’da evin anahtarını unutunca apartman boşluğundan balkona geçmek isterken 7. kattan düşüp hayatını kaybeden genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Buse Kurt (21) erkek arkadaşı ile birlikte evine gelmiş anahtarını unuttuğu için kredi kartıyla kapıyı açmak için bir süre uğraşıp başarısız olunca apartman boşluğundan evin balkonuna geçmeye çalıştı. Erkek arkadaşının da yardımıyla tabure üzerine çıkan genç kız, balkona geçmeye çalıştığı sırada dengesini yitirip 7’inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Buse Kurt’un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polisler evin önündeki paspas altında anahtar bulmuş, anahtarın genç kızın evine ait olduğu tespit edilmesiyle sevgilisi Oğuz G. ifadesi için gözaltına alınmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı