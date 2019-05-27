Evinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı



- Malatya’da bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Salköprü Mahallesi Arkadaş sokakta bir iş yerinin kurşunlanma olayının şüphelisi olarak her yerde aranan H.A.B., Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki evinden çıkan A.D. isimli kadına henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bacaklarına isabet eden saçmalar sonucu yaralanan A.D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 adet boş tüfek kartuşu bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

