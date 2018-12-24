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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Evinden çıkan sarı yelekleri 'Çevreciyim' diyerek savundu

Evinden çıkan sarı yelekleri 'Çevreciyim' diyerek savundu

ARŞİV-

Öğretmen Haberciler Hükümet Öğretmenlik Hükümet Karşıtı 

-Yeleklerin emniyete getirilmesinden detay görüntüler
-Evlerin drone görüntüsü
-Operasyon yapılan evlerden görüntü
-fotoğraflar

( BURSA ) Evinden çıkan sarı yelekleri "Çevreciyim" diyerek savundu- Sarı yeleklerle yakalanan ailenin pişkinliği BURSA

- Bursa KOM ekipleri tarafından evinde sarı yelek bulunan öğretmenin karısı, "Ben Dünya Çevre Örgütü üyesiyim, bu yelekler oradan kalma" dedi.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hücre evleri olarak bilinen gaybûbet evlerine yönelik operasyon düzenledi.
28 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Koza İpek grubu bünyesinde bulunan eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı ve örgüt mensubu olduğu için meslekten ihraç edildiği öğrenilen bir şahsın evinde 19’u sarı, 9’u turuncu 28 adet yelek ele geçirildi. Özellikle son zamanlarda Avrupa’da iktidar ve hükümet karşıtı gruplarca giyildiği bilinen yelekler operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı oldu. Evinde yelek ele geçirilen FETÖ’cü eski öğretmenin eşi, "Ben Dünya Çevre Örgütü üyesiyim. Bu yelekler oradan kalma" diyerek kendini savundu. Ev sahibesi yeleklerden görüntü almak isteyen habercilere tepki göstererek bir gazeteciyi darp etti. Operasyonda ele geçirilen yeleklere emniyet mensuplarınca el konuldu.
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