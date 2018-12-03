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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Evinde yangın çıkan yaşlı kadın ölümden döndü

Evinde yangın çıkan yaşlı kadın ölümden döndü

Yanan evden görüntü

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-Yaşlı kadına ambulansta müdahale edilmesi

( ÇORUM -ÖZEL)- Kış mevsiminde evsiz kaldı ÇORUM

- Çorum’da evinde yangın çıkan yaşlı kadın ölümden dönerken, yanan evi nedeniyle kış aylarında evsiz kaldı. İddialara göre, Çepni Mahallesi Ömür Sokak’ta bulunan Hidayet K. evinde bulunan sobanın kovasını değiştirmek için kovayı çıkardığı sırada sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çıkan yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalışan yaşlı kadın başarılı olamayınca komşularından yardım istedi. Yapılan ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yalnız yaşadığı öğrenilen talihsiz kadının evi kullanılamaz hale geldi. Yaşadığı şok nedeniyle sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen yaşlı kadın daha sonra polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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