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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandı

Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandı

Şahsın polis aracından inmesi

Polis Aracı Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Pompalı Tüfek 

-Polisin yanında sağlık kontrolü için hastaneye girişi
-Hastaneden çıkıp polis aracına binmesi
-Tutuklanan şahsı taşıyan polis aracının gidişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 1 kişinin evinde uyuşturucu madde ve silah, tarlasında ekili dişi Hint keneviri bitkisi ele geçen şahıs mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu madde yetiştirerek satışını yaptığı bilgisi elde edilen İ.S. isimli şahsın ikamet ve bahçesinde yapılan aramada, tarlada ekili 261 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile evde 29,20 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili İ.S., yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan İ.S., bugün "Uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.S. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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