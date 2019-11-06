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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede İzle

Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede İzle

Hastaneden detay

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Trol 

-Zanlının hastaneye getirilişi ve çıkışından detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yenice ilçesinde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Jandarma KOM ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde farklı noktalarına saklanmış vaziyette toplam daralı ağırlığı 248.5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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