Evinde uyuşturucu hap ele geçirilen karı-koca, hapların cinsel amaçlı kullanıldığını ileri sürdü İzle

-İçinden silah çıkması

-Bulunan silahların fotosu

-Bulunan hapın fotosu

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi



( ADANA )- Polis baskınında 4 tabanca, 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi- Adana'da polis, bir eve yaptığı baskında 4 ruhsatsız tabanca, 140 adet uyuşturucu hap, bin adet mermi ele geçirirken 6 zanlıyı gözaltına aldı ADANA



- Adana'da polis, bir eve yaptığı baskında 4 adet ruhsatsız tabanca, 140 adet uyuşturucu hap ile bin adet de mermi ele geçirdi. 6 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilbağlar Mahallesinde bir şahsın elinde silahla eve girdiği görünce savcılıktan alınan izinle eve baskın yapıldı. Ahmet T.'nin evine yapılan baskında evde bulunan Ahmet T. (44) eşi Ayşe T. (36), Salih E.(39), İbrahim Y. (43), Abdullah T.(47) ve Ş.A.(17) gözaltına alındı. Polis, evde yaptığı aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 140 uyuşturucu hap, yaklaşık bin mermi ve 101 tüfek fişeği ele geçirildi. Tabancanın birinin polisin kırdığı briketin içinden çıkmadı dikkat çekti. Zanlılardan Ayşe T. ile Abdullah T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan Ahmet T.'nin eşi Ayşe T.'nin evde bulunan hapın uyuşturucu hap olmadığını, eşinin hapları cinsel gücü artırmak için internetten 100 lira kaşılığında aldığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlı Ahmet T.'nin de ifadesinde hapları cinsel gücünü artırmak için internet üzerinden aldığını söylediği ileri sürüldü. 4 Zanlı, ifadesinin ardından ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap bulundurmak suçundan adliyeye sevk edildi.



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