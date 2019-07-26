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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Evinde rahatsızlanan 84 yaşındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı Video

Evinde rahatsızlanan 84 yaşındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı Video

Kadının ambulansa bindirilmesinden görüntü

Kırköy Yaşlı Kadın Hastane A Haber Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Evde tek olan kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri devreye girdi İSTANBUL

- Bakırköy’de evinde rahatsızlanan yaşlı kadını itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın sonunda kurtardı. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışma sonunda yaşlı kadını ambulansa bindirerek hastaneye götürdü. Olay gece saat 02.45 sıralarında Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi Pembe Ay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre evinde rahatsızlanan 84 yaşındaki Şükran Çınar isimli kadın, üst komşusu olan Nuray Soybay’ı telefon ile aradı. Şükran Çınar, üst komşusuna rahatsızlandığını ve kızına haber verilmesi istediğini söyledi.

Bunun üzerine üst komşu Nuray Soybay, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hasta olduğundan dolayı kapıyı açamadığını anlayan komşu Nuray Soybay durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri birinci katın camında girerek yaşlı kadını evden çıkardı. Hastalanan kadın ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Yaşlı kadının üst komşusu Nuray Soybay, yaşlı kadının kendisine telefon ettiğini ifade ederek, “Telefonum çaldı, 3’e çeyrek vardı. Çok fenayım dedi.
Kızımı arar mısınız dedi? Aradım işte itfaiyeler hepsi geldiler. Ben üst komşusuyum” şeklinde konuştu.

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