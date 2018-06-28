Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Evinde otururken delinen ahşap tavandan üzerine su deposu düştü - ZONGULDAK Video

Evinde otururken delinen ahşap tavandan üzerine su deposu düştü - ZONGULDAK Video

- Çevre sakinlerin su deposunun düştüğü yeri incelemesiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde iki katlı binanın çatısında bulunan su deposu, ahşap tavanın delinmesinin ardından birinci kattaki çekyatta televizyon izleyen yaşlı adamın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.Alınan bilgiye göre, Hamzafakıhlı Mahallesi Çolaklaraltı mevkisinde İbrahim Kurt'a (85) ait iki katlı evin çatısında bulunan 1 tonluk su deposu, yağış yüzünden ahşap zeminin çökmesi nedeniyle birinci katta ailesiyle televizyon izleyen ev sahibinin üzerine düştü.Çökmenin etkisiyle yaralanan İbrahim Kurt, yakınlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edildi.İlçede özel bir hastanede tedavi altına alınan Kurt'un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.Görgü tanıkları, büyük bir gürültü duyduklarını ve ardından kısa süreli bağrışmaların yaşandığını belirtti.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Televizyon Hastane Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı