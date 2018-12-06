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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Evinde olan eserler müzelerde yok

Evinde olan eserler müzelerde yok

Kütüphaneden detaylar

Alışkanlık Emekli Öğretmen Tarihi Kitap Öğretmenler Öğrenciler 

-Osman Yekeler Röp.
-Diğer detaylar

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas'ta emekli öğretmenin kitap aşkı dolayısıyla 44 yılda yaklaşık 5 bin kitap topladı ve bu topladığı kitaplar ile evinde büyük bir kütüphane kurdu. Kitaplar arasında devlet kütüphanelerinde bile bulunmayan eserler var SİVAS

- Sivas'ta emekli öğretmenin kitap aşkı dolayısıyla 44 yılda yaklaşık 5 bin kitap topladı ve bu topladığı kitaplar ile evinde büyük bir kütüphane kurdu. Kitaplar arasında devlet kütüphanelerinde bile bulunmayan eserler var. Sivas Lisesi'nde Okul Müdürü olarak görev yaparken, 2014 yılında emekli olan edebiyat öğretmeni Osman Yekeler (68), yaklaşık 44 yılda biriktirdiği kitaplar ile evinde 5 bin kitaptan oluşan bir kütüphane kurdu. Yekeler, öğrencilik yıllarında Seyit Ahmet Arvasi hocasının tavsiyesiyle kitap okumaya başladı.
Uzun yıllar kitap okuyan Yekeler için kitap okumak bir tutku haline geldi. Öğrencilik yıllarından bu güne kadar yaklaşık 5 bin kitap topladı ve çoğunu da okudu. Yekeler bu kitaplar ile evinde büyük bir kütüphane oluşturdu. Edebi, dini ve tarihi kitapları okumayı seven Yekeler, her gece yatmadan önce 1 saat kitap okuyor, okumadan da uyuyamıyor. İlerleyen yaşına rağmen kitap okumayı bırakmayan Yekeler'in elinde bir çok devlet kütüphanesinde bulunmayan değerli eserler de bulunuyor. Evinde ki kütüphanesinde taş baskı olan İmam Birgivi’nin Vasiyetnamesi kitabı da yer alıyor. Her gece bir saat kitap okumadan uyuyamıyor Emekli Öğretmen Osman Yekeler, her gece yatmadan önce bir saat kitap okumadan uyuyamadığını ifade ederek, “Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünde okurken rabbim rahmet etsin Seyit Ahmet Arvasi hocamız vardı. O öğretmen olacaksınız, kütüphaneniz olacak, Osmanlıcayı öğrenmeniz lazım, kitap okumayı alışkanlık haline getirmeniz lazım diye nasihatte bulunmuştu. O yüzden kitap okuma hevesi orada, öğrenciyken başladı.
Arvasi hocanın sözleri üzerine kitap okumaya başladık. Zamanla alışkanlık haline gelmeye başladı bizde. Öyle oldu ki gece yatmadan önce bir saat kitap okuyorum. Eğer okumazsam uyuyamıyorum. Böyle bir hal oldu bizde ve okumayı seviyorum okumayı öğrencilere de tavsiye ettik, öğretmenliğimiz sırasında." dedi.
Evindeki kütüphanesinde 5 bine yakın kitap var Yekeler, evinde kurduğu kütüphanesinde 5 bine yakın kitap olduğunu belirterek,"Kitap okumadan olmuyor, olmaz. Kitap okumak önemli bir hadisedir. Bunu öğrencilere, öğretmenlere, eğitimcilere bildirmek lazım, duyurmak lazım. Bu internet denen bir hadise var, teknolojiye bir şey demiyorum da fakat bunun yanında günde hiç olmazsa 1 saatte kitap okumak gerektiğini düşünüyorum. Edebiyat öğretmeni olduğum için genellikle edebiyatla ilgili yazarların, mesela Necip Fazıl'ın neredeyse tüm kitapları var. Bütün edebiyatçıların kitaplarını tamamen almaya çalıştım, zamanında onları okudum. Daha sonra dini eserler var elimizde. Osmanlıcaya merak sardığım için sahaflardan Osmanlıca kitaplar aramaya başladım. Osmanlıca okumayı seviyorum. Burada sayı olarak 3-5 bin arasında bir kitap var. Eserlerin çoğu tarihi ve dini eserler. En eski kitap bu İmam Birgivi'nin Vasiyetnamesi kitabı. Taş baskı. Şimdi daha basılmıyor. İnsanlar kitap arıyor belki piyasada bulamıyor. Biz buraya gelene yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

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