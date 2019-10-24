Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Evinde mozaikle yakalandı

Evinde mozaikle yakalandı

Hatay Adliyesi detay

Adli Kontrol Jandarma Akalan İstihbarat Irak 

-Adliye girişi detay
-Jandarma aracı detay
-Zanlının adliyeye geçirilişi
-Mozaiğin görüntüsü

( HATAY )- Mozaik Hatay Müzesi'ne teslim edildi, evin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı HATAY

- Hatay'da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda mozaik bulundu. Gözaltına alınan evin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan fiziki ve teknik takiplerin ardından Tanışma Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada mozaik bulundu. Mozaik incelenmek üzere Hatay Müzesi'ne teslim edildi.M.K., jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı