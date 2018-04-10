Evinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı - İSTANBUL
- Kadının kurtarılmasından detaylar - Komşularının açıklamalarıEvinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardıİSTANBUL (AA) - Fatih’te, sürgülediği kapıyı açamayınca yalnız yaşadığı evde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, olay Balipaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 88 yaşındaki Avniye Pınarbaşı, sürgülediği sokak kapısını açamayınca komşularına seslendi. Gürültü üzerine gelen yaşlı kadının komşuları, kapıyı açmak için durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak yaşlı kadına ulaştı.Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Avniye Pınarbaşı'na, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Evindeki ilk tedavinin ardından sağlık ekiplerince dışarıya çıkarılan Pınarbaşı, ambulansla Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Komşuları, yaşlı kadının uzun süredir yalnız yaşadığını belirterek, çocuklarının kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdü. Tedavi altına alınan Avniye Pınarbaşı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.