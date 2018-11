Evinde esrar yetiştiren şahıs:“Ben şifa için esrar ektim”

-M.Y'NİN KENDİNİ SAVUNMASI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde skunk bitkisi ve tohumu çıkan M.Y’nin savunması herkesi şaşırttı. M.Y. adliye girişinde “Ben şifa için esrar ektim, kenevir ektim. Cenabı Allah’ın ürettiği otu ektim” dedi.

Bodrum Narkotik suçlarla mücadele grup amirliği esrar ve skunk maddesi yetiştirdiği iddia edilen 2 şahsın evine baskın düzenledi.

Eş zamanlı olarak İçmeler ve Torba mahallesinde bulunan 2 eve düzenlenen baskında M.Y. ve H.H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Y.’nin ben şifa için esrar ekiyorum demesi herkesi şok etti. Bodrum adliyesi girişinde bağırarak gazetecilere “Ben şifa için esrar ektim, kenevir ektim. Cenabı Allah’ın ürettiği otu ektim. Eğer bunun bedeli ceza evine girip, acı çekmekse, çekerim. Allah’ın taktirine bırakıyorum. Ben şifa için esrar ektim” diyerek kendini savundu. Evinde iklimlendirme sistemi bulundu Ben şifa için Esrar ekiyorum diyen M.Y’nin İçmeler mahallesindeki evinde iklimlendirme sistemine ait çok sayıda materyal, 5 kök skunk bitkisi, 167 gram skunk maddesi, 17 gram skunk tohumu, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildiği öğrenildi. 3 bin 500 liraya villa kiralamış Torba mahallesinde villa kiralayan H.H.C. isimli şahsın evinde ise kurulu vaziyette iklimlendirme sistemine, toplamda 8 kilo 300 gram ağırlığında uzunlukları 70-80 cm 15 kök skunk bitkisi, yaş halde 755 gram skunk bitki yaprağı, 13 adet ecstasy hap, 7 gram skunk maddesi, 110 gram skunk bitki tohumu, 2 adet hassas terazi, çok sayıda kilitli poşetler ele geçirildiği bildirildi.

M.Y. ve H.H.C. isimli şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapma ve 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan zanlıların evinde Türk Ceza kanunu kitabı, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları kitapları ele geçirildi. (EA-