Evinde düşerek mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı - İSTANBUL
- Genel görüntülerİSTANBUL (AA) - Silivri'de daire kapısını açamayınca yalnız yaşadığı evde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesinde evinde yalnız yaşadığı belirtilen 80 yaşındaki Hanife K. adlı yaşlı kadın evinde dengesini kaybederek yere düştü.Düştüğü yerden bağırarak sesinin duyurmaya çalışan yaşlı kadının sesini komşuları tarafından fark edildi. Kapıyı açamayan komşular durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin Merdiven aracı yardımıyla pencereden girdiği evdeki yaşlı kadını kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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