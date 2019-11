Evinde 10 hayvan besleyen kadın, veteriner hekim olabilmek için 3. üniversiteyi okuyor

-Hayvanları dışarı çıkarırken detay

( UŞAK -ÖZEL)- Hayvanların hayatlarına dokunabilmek için veteriner hekim olmak istiyor UŞAK



- Uşaklı hayvansever Nida Çetinşahin evinde beslediği 10 hayvanın yanı sıra yaklaşık 9 yıldır yüzlerce hayvanı sahiplendirdi. Bakıma muhtaç hayvanların tedavilerini karşılamak için tek başına mücadele veren Çetinşahin veteriner hekim olma hayalini gerçekleştirmek amacıyla 3’ncü üniversitesini okuyor. Çocukluğundan itibaren hayvanlara karşı özel bir ilgisi olan, özel kurslarda İngilizce Öğretmenliği yaparak geçimini sağlayan 35 yaşındaki Nida Çetinşahin sahiplendiği hayvanların yanı sıra yüzlerce hayvanı da sahiplendirdi. Evinde 8 kedi, 2 engelli köpek besleyen Çetinşahin gününe engelli köpeklerini her gün düzenli gezdirerek başlıyor. Yürüme güçlüğü çeken her iki köpeğin tedavilerinin gelişimi açısından hareket etmeleri gerektiği için Çetinşahin aynı zamanda onlara egzersizler yaptırarak engellerini yıkmaya gayret ediyor. Arta kalan zamanlarda belediyeye ait barınağa giderek orada bulunan binlerce hayvanla saatlerce vakit geçirip sağlık problemi olanların ise bakımlarını gönüllü olarak karşılıyor. Daha önce farklı bölümlerde 2 üniversite bitiren Çetinşahin hayvan sevgisi dolayısıyla 3’ncü üniversitesi ve en büyük hayali olan veteriner hekimliği bölümünü okumaya başladı.

Hayvanlar için çabalamanın en büyük mutluluğu olduğunu dile getiren Nida Çetinşahin, “Bir kısmına evimde bakmaya çalışıyorum bir kısmına bir kısmına ise barınağa gelerek, buradan özellikle hasta hayvanları çıkararak, ya da onlara eziyet edildiğinde, hakları ihlal edildiğinde haklarını savunmak suretiyle kendi çapımda onlar için çabalıyorum. Kendimi bildim bileli doğaya, hayvanlara çok büyük bir ilgim vardı. Bu barınakta imkanlarımızın yetmediği hayvanları ben alıp özel kliniklere götürüyorum. Çünkü röntgen cihazımız, ultrason cihazımız gibi makinalarımız yok. Biliyorsunuz ki Türkiye’de hayvanlara çok duyarlı davranmıyor insanlar. Bir kısmının tedavilerini kampanyalar yürüterek, bir kısmının ise kendim büyük bir maddi yükün altına girerek halletmeye çalışıyorum” diye konuştu.

“Mamaları kendim hazırlıyorum” Çetinşahin tüm hayvanların en iyi şekilde yaşamayı hakettiğini ve bunun için gayret gösterdiğini ifade ederek, “Evde çok fazla hayvan bakıyorum. 8 kedim, 2 tane engelli köpeğim var. Onlara her zaman iyi mama alabilmek mümkün olmuyor. Ben yaklaşık 5 sene önce hayvanlarımın mamalarını evde kendim yapmaya başladım. Daha sonra kendi hayvanlarım olsun, hasta hayvanlara olsun daha çok destek olabilmek için kampanya açmak yerine bu mamaları satmaya başladım. Bunun geliriyle de felçli köpeğimin, barınaktan çıkardığımız ihtiyaç sahibi hayvanların masraflarını karşılıyorum. Bu arada ben 3 fakülte mezunuyum, bütün hayallerimi şimdiye kadar gerçekleştirdim, geriye bir tane kaldı o da veteriner hekim olabilmek. Zaten 15 yıldır onların hayatlarına dokunmaya çalışıyorum ama birebir tedavi etmek, onların benim elimden iyi olduklarını görmek, onlara daha çok umut olabilmek için bu hayalimi de gerçekleştirmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“4’ncü kez ev değiştiriyorum” Uşak’ta bu güne kadar taşındığı 4 evden komşuları tarafından kovulduğunu ve komşularının beslediği hayvanlardan rahatsız olduklarından dolayı sürekli ev değiştirdiğini ifade eden Çetinşahin, “Bir kadın yalnız yaşıyorsa, mücadele ediyorsa, etrafındaki zayıf canlılar için savaşıyorsa çok fazla üstüne geliniyor. Herkes benim gücümü aşar demesin, elini taşın altına koysun. Bizim gibi uğraşan insanlara daha çok destek verilsin istiyorum” ifadelerinde bulundu.



