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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Evin sulara gömülme anı böyle görüntülendi

Evin sulara gömülme anı böyle görüntülendi

Melen Çayı’nın artan suyunda evin çay sularına kapılarak yıkılma anı

( DÜZCE ) DÜZCE

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Cep Telefonu Yükselen 


- Düzce’de yağan şiddetli yağışlar sonrasında 3 ilçe ve 24 köyü etkileyen selde yüzlerce ve ve işyeri de hasar gördü. Şiddetli yağmurlar nedeniyle yükselen Melen Çayı’nın 6 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyün'nde bir evi sürükleme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarına takıldı. 17 Temmuz’da Düzce’nin Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrasında 24 köyü sular altında bırakan ulaşımın kesilmesine neden olan sel felaketinin neden olduğu hasarlar giderilmeye çalışılıyor. Suların çekilmesiyle birlikte sel anında yaşananlarda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Selin en çok tahrip ettiği köylerin başında gelen ve 6 kişinin kaybolduğu Akçakoca’nın Esmahanım Köyü’nde bir evin sel sularına kapılma anı ise vatandaşların cep telefonu tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir vatandaş yağışlar nedeniyle yükselen Melen Çayını görüntülerken bir anda çayın kenarında bulunan bir ev çay sularına kapılarak yıkılıyor.
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