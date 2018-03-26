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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Evin önünde yeni doğmuş bebek bulundu - ADANA

Evin önünde yeni doğmuş bebek bulundu - ADANA

- Bebeği sahiplenen mahalleliler - Duygulanan kadının ağlaması - Bebeği bulan çocukla röportaj - Bebeğin sağlık görevlilerine teslim edilmesiEvin önünde yeni doğmuş bebek bulundu - Adana 'da atıl durumdaki evin kapısının önünde mahalle sakinlerince beze sarılı bulunan erkek bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi - Polisler bebeğe "Umut" adını verdiADANA (AA) - Adana 'da atıl durumdaki evin kapısının önünde erkek bebek bulundu.Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21026 Sokak'ta futbol oynayan 12 yaşındaki Ahmet Sığır, atıl durumdaki evin yakınından gelen bebek ağlamasını duydu.Çocuğun durumu anlattığı anneannesi Şefika Tanırgan, kontrol amaçlı gittiği evin kapısının önünde beze sarılı yeni doğmuş erkek bebek olduğunu fark etti.Bebeği evine götüren Tanırgan, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tanırgan, kızıyla bebeğin altını temizleyip üşümemesi için kıyafet giydirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, "Umut" ismini verdikleri bebeği 112 Acil Servis ekibine teslim etti. Bu sırada, bazı mahalle sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.Bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Şehir Hastanesine götürüldü.Polis, bebeğin ailesine ulaşmaya çalışıyor.

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