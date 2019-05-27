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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Evin’in cesedi hastaneye getirildi Haberi

Evin’in cesedi hastaneye getirildi Haberi

Gölet alanı, dalgıçlar

Hastane Jandarma Cenaze Sudan Kız Çocuğu 

-Cesedin ambülansla hastaneye getirilişi
-Anne ve babasının bayılması yapılan müdahale
-Cesedin morga götürülmesi
--arşiv görüntüler

( VAN )- Kızlarının cesedini gören anne ve baba bayıldı VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde düştüğü Morgedik Baraj Göletin’den cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki kız çocuğunun cenazesini gören annesi ve babası baygınlık geçirdi. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve önceki gün Morgedik Baraj Göleti’ne düşen Evin Çiçek’i (7) arama çalışmalardan bugün sonuçlandı. Van’dan gelen jandarma ve polis su altı ekipleri, Evin’in düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkartıldı. Ailesinin sinir krizleri arasında karaya çıkartılan ceset, adli işlemlerin ardından ambülansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Anne Sabriye ile Baba Esat Çiçek, kızları Evin’in cesedinin ambülanstan indirilmesi sırasında bayıldı. Cesedin, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
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