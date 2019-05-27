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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Evin’in cesedi gölette bulundu

Evin’in cesedi gölette bulundu

çalışmalardan detaylar

Hastane Jandarma Sudan Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

-hastaneye sevk
--arşiv görüntüler-
-çalışmalar
-Evin'in fotoğrafı

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde Morgedik Barajı göletine düşen Evin Çiçek isimli 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Barajı göletine düşen Evin Çiçek’i arama çalışmalarından bugün sonuç alındı. Van’dan gelen jandarma, polis su altı ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri, Evin’in önceki gün düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkarttı. Karaya çıkartılan cesedin adli işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Küçük kızın yakınları ceset bulunduğu sırada sinir krizi geçirdi.
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