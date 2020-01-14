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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Evin her köşesinden uyuşturucu çıktı

Evin her köşesinden uyuşturucu çıktı

-polis kamerası-

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Kamerası Metamfetamin 

-operasyondan görüntü
-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum'da polisin düzenlendiği operasyonda bir şüphelinin evinde yapılan aramada metamfetamin, esrar, skunk ve Hint keneviri ele geçirildi. Evin her yerinden uyuşturucu çıkan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.E. hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik istihbarat aldı. Bir aydır teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelinin evine narkotik köpeğinin de katılımıyla bugün saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 510 gram esrar, 132 gram skunk, 2 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, 7 adet ecstasy hap, 14 kök Hint keneviri, çok sayıda uyuşturucu madde yetiştirmeye yönelik cihaz ve kimyasal bitki besini ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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