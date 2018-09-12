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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Evin garajında 244 kaçak göçmen yakalandı İzle

Evin garajında 244 kaçak göçmen yakalandı İzle

kaçak göçmenler

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan İpekyolu Göçmen Kaçakçılığı 

-garajdan çıkarın göçmenler
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van merkez İpekyolu ilçesinde bir evin garajında saklanmış vaziyette 244 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Mahsun 2. Sokak’ta kaçak şahısların olduğu ihbarını aldı. Adrese giden ekipler, yasadışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen toplam 244 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan Ü.G. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan Ü.G. isimli şüpheli şahsın işlemlerin devam ettiği, göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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