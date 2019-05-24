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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Evin elektrik panosuna giren yılan paniğe neden oldu

Evin elektrik panosuna giren yılan paniğe neden oldu

Yılanın panoda olduğu görüntü

Uzunlu Efes 

-Çıkarılmaya çalışılan yılandan görüntü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te bir evin elektrik panosuna giren yılan paniğe neden oldu. Olay, Siirt kent merkezine bağlı Köprüçayı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ev sakinleri elektrik panosundaki yılanı görünce paniğe kapıldı. Köylüler elektrik panosunun içine saklanan yaklaşık bir metre uzunluğundaki sopayla öldürüp çıkardıktan sonra rahat bir nefes aldı.
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