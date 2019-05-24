-Çıkarılmaya çalışılan yılandan görüntü

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te bir evin elektrik panosuna giren yılan paniğe neden oldu. Olay, Siirt kent merkezine bağlı Köprüçayı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ev sakinleri elektrik panosundaki yılanı görünce paniğe kapıldı. Köylüler elektrik panosunun içine saklanan yaklaşık bir metre uzunluğundaki sopayla öldürüp çıkardıktan sonra rahat bir nefes aldı.

