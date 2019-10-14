Evin duvarına araçla dalan kadın sürücü “özür dilerim” dedikten sonra kaçtı

-Olay yerinden detay

-evin içinden zarar gören yerden detay

-ev sahibi röp.

-genel ve detay



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Avcılar’da park halindeki aracını yola çıkarmak isteyen kadın sürücü, ayağı gaz pedalına takılı kalınca evin duvarına çarptı. Dışarıya çıkan ev sahibine “özür dilerim” diyen sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü Avcılar Cihangir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aracı park halinde olan sürücü, aracıyla yola çıkmak istedi. Bu sırada manevra yapan şahısın ayağı gaz pedalına takılı kalınca aracının hakimiyetini sağlayamadı ve sokakta bulunan evin oturma odasına daldı. Mutfakta bulunan ev sahibi içeriden gelen sesi duyunca dışarıya doğru koştu. Dışarıya çıkan ev sahibi gördüğü görüntü üzerine şok oldu. Bir arabanın evin duvarına çarptığı ve oturma odasına zarar verdiğini gördü. Araç içinde bulunan kadın sürücü ise “özür dilerim zarar ne ise yaptırırım” dedi.

Ancak daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşadıkları karşısında hayrete düşen ev sahipleri polise haber vererek şikayetçi oldular. Kaza anı kamerada Avcılarda yaşanan ilginç kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Park halinde bulunan araç bir süre sonra sahibi tarafından çalıştırılarak yola çıkarılıyor. Ancak daha sonra gaz pedalında ayağı takılı kalan sürücü, bir evin duvarına çarparak zarar verdiği görülüyor. Bir süre kaza yerinde bekleyen araç, daha sonra olay yerinden hızlı uzaklaştığı görülüyor. Kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıyor.

