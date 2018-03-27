Evin balkonuna tırmandı, uyuyan kadının boynundaki gerdanlığı çaldı...Hırsızlar kamerada

-Hırsızların gelmesi

-Binaya tırmanması

-Diğerinin gözcülük yapması

-Hırsızın balkondan atlaması

-Kaçmaları

--Aktüel kamera-

-Olay yeri

-Röportaj

-Tırmandıkları daire



( İSTANBUL -ÖZEL)- Sultangazi’de bir eve balkonundan giren hırsızlar, kadının boynundaki gerdanlığı gasp etti- Hırsızların balkona tırmanmaları ve kaçması kameralara yansıdı İSTANBUL



- Sultangazi’de sabaha karşı bir eve balkonundan tırmanarak giren hırsız, dairede uyuyan kadının boyundaki gerdanlığı koparıp gasp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızların balkona tırmanması ve kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz 18 Mart Pazar günü saat 06.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 hırsız sabaha karşı sokak üzerindeki binanın önüne geldi. Bir süre burada duran hırsızlardan biri, etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek binanın altındaki marketin tahtalarının üstüne çıktı. Buradan binanın 1’inci katına tırmanarak balkondan eve giren hırsız ardından içeride bir süre arama yaptı. Hırsız evde dolaştığı esnada içeride uyuyan Suriye uyruklu Nehle M.’yi fark etti. Boynundaki gerdanlığı kopardı Sesleri duyan Nehle M. İse uyanarak hırsızı gördükten sonra büyük korku yaşadı. Bağırmasın diye kadının ağzını kapatan hırsız, onu tehdit ettikten sonra boynunda takılı 4 bin lira değerinde altın gerdanlığı gasp etti. Ardından hırsız eve girdiği balkondan atlayarak kayıplara karıştı. Hırsızların binanın önüne gelmesi, balkona tırmanması ve kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlar binanın önüne gelip sohbet ediyor. Bir süre sonra hırsızlardan biri binaya tırmanarak balkondan eve giriyor. Diğer hırsız ise gözcülük yapıyor. Hırsızın daha sonra balkondan inerek diğeriyle beraber kaçıyor. Suç makinesi çıktılar Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesini alarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede eşkali belirlenen şahısların kimliklerinin, 22 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan Ünal A. ve 25 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Adem U. olduğu tespit edildi. Yerlerini tespit eden polis hırsızları İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir otoparkın önünde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, bürodaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

