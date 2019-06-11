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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Evin bahçesine giren yılan yakalanarak doğaya bırakıldı Video

Evin bahçesine giren yılan yakalanarak doğaya bırakıldı Video

Yılanın yakalanması

Bild Akalan Irak 

-Doğaya bırakılması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Battalgazi ilçesine bağlı merkez Beydağı Mahallesi Aybar Sokakta bir evin bahçesine giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu. Ev halkının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel aparat yardımı ile bahçedeki yılanı yakaladı. Yılan kutu içerisine konularak güvenli bir şekilde şehirden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.
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