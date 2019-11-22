Evin bahçesine 50 kiloluk göktaşı düştüğü iddiası İzle

-Arazide açılmış çukur ve içinde yuvarlak taş

-Taşı bulan Mustafa Civelek'in taşı kaldırmaya çalışması

-Mustafa Civelek ile röportaj

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( ADANA -ÖZEL)- Önce gök gürültüsü duydu sonra ev sallandı, sabah uyanınca bahçesinde oval şekilde yaklaşık 50 kilo ağırlığında bir taş buldu ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çokak köyünde 34 yaşındaki Mustafa Civelek gece saatlerinde önce gök gürültüsü duydu sonra evi sallandı, sabah uyanınca evlerinin önündeki tarlada oval şekilde yaklaşık 40 kilo ağırlığında bir taş buldu.Kozan ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesi arasında bulunan Çokak köyündeki evinde annesi ile yaşayan ve köyde çiftçilik yapan Mustafa Civelek, yaklaşık 25 gün kadar önce gece saatlerinde uyumaya hazırlanırken önce gök gürültüsünü andıran bir ses duydu ardından da evde sarsıntı hissetti. Pencereden dışarı bakan ancak bir şey göremeyen Civelek, sabah uyandığında evinin önündeki tarlada yerde yaklaşık yarım metre çukur açan, yuvarlak bir taş gördü. Taşın yanına yaklaşan ve yerinden kaldırmaya çalışan Mustafa Civelek yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki taşı kaldıramadı. Bahçesine gece gök gürültüsünü andıran bir sesle göktaşı düştüğünü iddia eden Mustafa Civelek taşın yetkililerce incelenmesini isteyerek, “O gece hafif yağmur yağıyordu. Gece saatlerinde önce şimşek çaktığını düşündüm bir ses duydum. Ardından ev sallandı. Dışarıya baktım karanlıkta bir şey göremedim. Sabah kalktığımda evin bahçesinde bir çukur açmış taşı gördüm. Yaklaşık 40-50 kilo ağırlığında. Ben bunun göktaşı olduğunu düşünüyorum. Yetkililer alıp incelesin” şeklinde konuştu.





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