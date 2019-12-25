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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Evin bacasında mahsur kalan tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı - ADIYAMAN

Evin bacasında mahsur kalan tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı - ADIYAMAN

- Soba bacasına düşen tavşanın itfaiye ekiplerince kurtarılmasıEvin bacasında mahsur kalan tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir evin bacasına düşen tavşanı itfaiye ekipleri kurtardı.Siteler Mahallesi'nde Murat Bilgiç'e ait evin damındaki soba bacasına düşen tavşan, çevredekilerin çabasına rağmen kurtarılamadı.Bunun üzerine ev sahibi Bilgiç, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tavşanı özel kurtarma aparatı ile bulunduğu yerden çıkardı.Hayvan, daha sonra Bilgiç'e teslim edildi.

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