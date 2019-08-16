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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi Haberi

Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi Haberi

Polislerin ahırda arama yapması

Tahkikat Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

-Saman çuvalları içinde sigaraların bulunması
-Ele geçirilenler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye'de bir evin ahırında yapılan aramada 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Osmaniye merkeze bağlı Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin evin ahırında yaptığı aramada saman çuvalları arasına gizlenmiş halde 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili E.D. ve yabancı uyruklu F.S. hakkında tahkikat başlatıldı.
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