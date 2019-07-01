Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Evi yanan aileye yardım eli uzandı - BURDUR

Evi yanan aileye yardım eli uzandı - BURDUR

- Yanan ein dışından ve içinden görüntüler - Kızılay yardımlarının aileye verilmesi - Kurulan çadırdan detay - Ekiplerin evde incelemelerinden detaylar - Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ile röportaj Burdur 'da evi yanan aileye yardım eli uzandıBURDUR (AA) - Burdur ’un Karamanlı ilçesinde 45 yıldır değirmen işletmeciliği yapan yaşlı çiftçin kaldığı gecekondu yanınca aile için yardım çalışması başlatıldı.Ömer ve Zeynep Baysal çiftçinin, Karamanlı Barajı'nı besleyen su yatağı üzerinde yer alan ve 100 yılı aşkın süre önce yapıldığı belirtilen "Bey Değirmeni" yanında inşa ettikleri gecekondu, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Ailenin maddi durumunun iyi olmaması dolayısıyla Kaymakamlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Belediye Başkanlığı yardım yapılması yönünde çalışma başlattı.Çalışmalar kapsamında AFAD tarafından çadır kuruldu, Kızılayın yardım paketleri aileye ulaştırıldı.Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yaptığı açıklamada, dün akşam çıkan yangında ailenin kaldığı gecekondunun kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
Yaralanma ve can kaybının olmamasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Selimoğlu, "Ama kaldıkları ev eşyalarıyla birlikte tamamen yok oldu. Kaymakamımız, Burdur AFAD Müdürlüğü ve belediyemizce yerinde inceleme yapılarak ailenin yanında olduğumuzu belirttik. Kaymakamlık ile ailemizi ev sahibi yapmak için çalışmamızı yürüteceğiz. Ailemizin, kılık, kıyafet, yiyecek, içecek ile ev ve eşyaları birlikte mağduriyetlerini gidermek için sonuna kadar ailemizin yanındayız." dedi.

Gecekondu Yaşlı Çift 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı