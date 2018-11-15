Evi tadilatta olduğu için hastanede kalan başhekime soruşturma



- Zonguldak’ta satın aldığı evde tadilat yapıldığı için görev yaptığı Devrek Devlet Hastanesi’nde kaldığı iddia edilen başhekim hakkında soruşturma başlatıldı. İddialara göre olay Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Devrek Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu bir süre önce ilçeden bir ev satın aldı. Ancak evde tadilat yapıldığı gerekçesiyle önce bir otelde kalmaya başlayan başhekimin, iki çocuğu ve eşinin daha sonra hastanenin özel odasında kaldığı iddia edildi. İddialar üzerine Sağlık Müdürlüğü yetkililerince soruşturma başlatıldı. Olayı araştırması için de iki müfettiş görevlendirildi. İl Sağlık Müdürlüğünce başhekim hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Sağlık Bakanlığı’nın da konuyu takip ettiği ve görevlendirilen müfettişlerin hastanede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

