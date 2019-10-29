Eve yıldırım düşmesi - GİRESUN

- Cemaatin cenaze namazı için saf tutması - İmamın konuşması - Cenazelerin cenaze aracına nakledilmesiGİRESUN (AA) - Giresun 'un Yağlıdere ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ile oğul son yolculuklarına uğurlandı.Trabzon Adli Tıp Kurumundan alınan Ahmet Çil (95) ile oğlu Osman Çil'in (60) cenazeleri, Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesine getirildi. Belde pazar alanında öğlene namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, baba ile oğlu Sınır köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze namazına, Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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