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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eve giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Eve giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Yılandan görüntü

Uzunlu Bild Akalan Irak 

-Yılanın yakalama çalışmaları
-Yılanın saldırma anları
-Yılanın yakalanması
-Yılanın kafese konulma çalışmaları
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Yılanın kafeste olan görüntüsü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- İtfaiye ekiplerine saldıran yılan yakalandı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerine saldıran yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. Edinilen bilgilere göre Mara Mahallesinde bir ikamete giren yılanı fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, ikamet içerisinde yılanı bularak yakalamaya çalıştı. Yılanı, yakalama sopası ile tutmaya çalışan itfaiye ekiplerine, 2 metre uzunluğundaki yılan zaman zaman saldırdı. İtfaiye ekiplerine zor anlar yaşatan yılan, yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak kafese konuldu. Yakalanan yılan daha sonra doğaya bırakıldı.
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