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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu...Dönüş trafiği havadan görüntülendi

Eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu...Dönüş trafiği havadan görüntülendi

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Konya karayolunda araç trafiği

Sağanak Yağış Trafik Kazası Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu İlginç Görüntü 

-Drone ile hava görüntüsü
-Trafik ekipleri

( ANTALYA ) ANTALYA

- Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Antalya-Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Bayram tatilini geçirmek için Antalya'yı tercih eden binlerce kişi, dönüş yoluna geçince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Konya'ya gidiş istikametinde tek şeritte neredeyse kuyruk oluşurken Antalya'ya geliş istikametindeki sakinlik dikkati çekti. 9 günlük bayram tatili boyunca 400 bin misafire ev sahipliği yapan Antalya'da tatilin son gününde dönüş yolunda uzun kuyruklar yaşandı. Eve dönüş için son günü bekleyen tatilciler Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ve Akseki-Manavgat karayollarında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sık sık tıkanan trafik ve sağanak yağış nedeniyle yolcu ve sürücüler, zor anlar geçirdi. Bölgede bazı maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri karadan denetimlerini sürdürürken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
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