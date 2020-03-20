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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Eve alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü

Eve alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü

-Olay yerinden görüntü

Güvenlik Önlemi Arbede Mobilya Polis Ekipleri Cinayet 

--Olayın yaşandığı binadan görüntü
--Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
--Polis ekiplerinin çalışmaları
--Sağlık ekiplerinin çalışmaları
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Keçiören ilçesinde eve alkollü gelen kocasıyla 3 oğlunun da evde olduğu sırada tartışmaya başlayan kadın, tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede kocasını iple boğarak öldürdü. Olay, Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesinde üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Katar, saat 06.00 sıralarında Estergon Caddesindeki evine alkollü geldi. Daha sonra, İsmail Katar ile eşi E.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çiftin M.K., K.K. ve M.K isimli üç oğlunun da evde bulunduğu sırada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede E.K., eşi Katar’ı iple boğarak öldürdü. Komşularının binadaki kavga seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine eve polis ekipleri geldi. Polisler, evin etrafında güvenlik önlemi alarak cinayete ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda evde bulunan kadını ve üç çocuğunu gözaltına aldı. Öte yandan, öldürülen İsmail Katar’ın Konya’da çalıştığı ve mobilyacı olduğu öğrenildi. (MMD-
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