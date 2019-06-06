Evden ve otodan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başakşehir'de evden ve otodan hırsızlık yapan 3 kişi yaşanan kovalamaca sonunda "Gece Kartalları" tarafından yakalandı. Yoklama kaçağı ve farklı suçlardan aranması olan şahıslar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı “Gece Kartalları" olarak bilinen Çarşı ve Mahalle bekçileri 3 Haziran günü Güvercin Mahallesinde yaşanan "evde hırsızlık" ve "otodan hırsızlık" olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda eşkal bilgilerinden tespit edilen şahıslar, aynı mahalle üzerinde bulunan bir sokak içerisinde fark edildi. Şahıslara dur ihtarında bulunulunca plaka bilgilerinde oynama yaptıkları araca binerek kaçmaya başladı.

Bir süre yaşanan kovalamaca sonuna yakalanan Y.E(20), B.S(29) ve A.G(29) isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kaçarken attıkları 2 iş eldiveni,2 adet maske,1 adet bere, 1 adet kazak, 1 adet pantolonda muhafaza altına alındı. İnşaat malzemeleri ile yakalandılar Şahısların üst ve araç içerisinde yapılan aramasında ise, 3 adet amfi,2 adet hoparlör,1 adet oto dvd çalar, 1 adet adaptör,1 adet dizüstü bilgisayar,1 adet askı masası, 24 adet içerisinde inşaat malzemesi bulunan koli,4 adet baret,3 adet fosforlu yelek,2 adet piriz,1 adet uzatma kablosu ele geçirildi. Şahıslar tutuklandı Şahısların emniyette yapılan sorgusunda, B.S isimli şahsın yoklama kaçağı olduğu,Y.E isimli şahsın ise yoklama kaçağı ve hırsızlık suçundan arandığı, A.G isimli şahsında 12 farklı suçtan aranmasının olduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (ZA-

