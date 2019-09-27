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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Evden uzaklaştırma kararı verilen kocanın eşini öldürmesi - ANTALYA

Evden uzaklaştırma kararı verilen kocanın eşini öldürmesi - ANTALYA

- Evden uzaklaştırma kararı verilen kocanın eşini öldürmesi - Cenaze törenine katılanlar - Cenazenin gelişi - Cenaze namazının kılınışı - Babanın cenazeyi taşıması - Törene katılan dernek yetkililerinden açıklamaGÜNCELLEME - Evden uzaklaştırma kararı verilen kocanın eşini öldürmesi - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ VE GELİŞMELER EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.Kestel Mahallesi'ndeki babaevinde iki çocuğuyla yaşayan Gülseren Y'yi (32) bıçaklayarak öldüren Hilmi Y'nin (43) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Hilmi Y. adliyeye sevk edildi.Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, Gülseren Y'nin cenazesi, Kestel Mahallesi'ndeki Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene katılan dernek yetkilileri, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.

Eşinin şikayeti üzerine hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Hilmi Y, dün Kestel Mahallesi'nde eşi Gülseren Y'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Jandarma Karakolu Jandarma Cenaze Ülser Trol 

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