Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Evden uzaklaştırma kararı bulunan kocasını bıçakladı

Evden uzaklaştırma kararı bulunan kocasını bıçakladı

Semanur Kapucuoğlu'nun polis aracından inmesi

Polis Aracı Polis Adliye Binası Saldırı 

-Polisin yanında adliye binasına girişi
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da genç bir kadın, evden uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen kocasını ekmek bıçağı ile sırtından bıçaklayarak yaraladı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Adatepe Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Semanur K.(35), kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan kocası Şenol K.'nin (54) eve gelmesi üzerine çıkan tartışmada onu sırtından bıçaklayarak yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şenol K. tedavi altına alındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Semanur K., kocası Şenol K.'nin kendisine şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma kararının bulunduğunu, buna rağmen alkollü bir şekilde eve gelip kendisini tahrik edip saldırınca kendini korumak için onu bıçakladığını söyledi.

Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen Semanur K. ifadesinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı