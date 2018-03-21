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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Evden televizyon çalan hırsız kamerada

- Evden televizyon çalan hırsız kamerada

Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası kaydı

Televizyon Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da bir eve girip televizyon çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler, İpekyol ve Hamidiye Mahallelerinde balkonlardan girip evlerdeki değerli eşyaları çalan hırsızları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A. isimli şahsın kimliğini belirledi. Şahıs yapılan operasyonla çaldığı bir adet televizyonla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının 4 evden malzeme çaldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ)
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