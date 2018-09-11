Evden kurusıkı tabanca ile altın çaldıkları iddiası - ADIYAMAN
- Zanlıların kamera görüntüleri Adıyaman 'da hırsızlık - Evden kurusıkı tabanca ile altın çaldıkları iddiasıyla 4 kadın yakalandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kadın gözaltına alındı.Fatih Mahallesi 2242 Sokak'taki bir ikamete giren hırsızlar, evde bulunan kurusıkı tabanca ve çok sayıda altını çaldı.Durumu fark eden ev sahibi, polisi arayarak yardım istedi.Ekipler, evin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası kayıtları sayesinde 3 kadın zanlıyı tespit eden ekipler, şüphelilerin otomobille kaçtığını belirledi.Kısa sürede otomobile ulaşan ekipler, otomobilin sürücüsünün "kadınların, Gölpınar köyü yakınlarında çadır kurduklarını" söylemesi üzerine harekete geçti.Söz konusu bölgedeki çadırlarda arama yapan ekipler, çalıntı olduğu belirlenen bir kurusıkı tabanca ile 6 cumhuriyet, 6 çeyrek ve bir yarım altın ele geçirdi.Ekipler, hırsızlık zanlıları Z.D, C.G, Y.G. ve S.Ç'yi gözaltına aldı.Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.