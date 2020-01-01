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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Evden kaçan kızlarını geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular

Evden kaçan kızlarını geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular

-Sokakta yaşanan ardebe

Polis Bild Akkale Arbede Emniyet Müdürlüğü 

--Sivil ekipler kavga edenleri ayırması ve polis otosuna bindirmesi
--Nehir A. saklandığı işyerinden ağlayarak koşması ve polis otosuna binmesi
--Tarafların polis otomobili ile ilçe emniyet müdürlüğüne götürülüşü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Çorum’un Mecitözü ilçesinden bir aile, sevdiği çocukla kaçan kızlarını geri götürmek için geldikleri Samsun’un Bafra ilçesinde karakolluk oldu. Olay, Yaka Mahallesi Çanakkale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biz süre önce Mecitözü'nde oturan Nehir A.(19) ailesinden habersiz sevdiği Bilal E.(25) ile birlikte kaçarak Bafra’ya geldi. Kızlarından haber alamayan ailesi yaptıkları araştırmalar sonunda Bafra’da olduğunu öğrendi. Kızlarını geri götürmek için Bafra’ya gelen Nehir A’nın ailesi Çanakkale Sokak'ta iddiaya göre kızlarını geri götürmek için ikamet ettiği evin önünde zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Nehir A’nın otomobile binmemek için direnmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek durumu polise bildirdi. Annesinin elinden kurtulan Nehir A. bir iş yerine sığınarak saklandı. İki aile arasında çıkan arbedede Nehir A’nın yakınları ile Bilal E. kavga etmeye başladı.
Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Birbirinden şikayetçi olan iki aile ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (ŞU-
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